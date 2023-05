Roby Facchinetti | chi sono i cinque figli da tre donne diverse | Alessandra | Valentina | Francesco | Giulia e Roberto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 maggio 2023), ex tastierista e voce dei Pooh ha avutonati dalle relazioni del cantante con tre: Mirella Costa, Rosaria Longoni e l’attuale moglie Giovanna Lorenzi. Stasera vedremo i Pooh tra gli ospiti di Con il cuore nel nome di San, in onda dalle 21:30 su Raiuno. Dal primo matrimonio con Mirella Costa, nel 1972diventa padre di, alla quale è dedicato l’album omonimo dei Pooh. La primogenita del tastierista dei Pooh ha studiato all‘Istituto Artistico Marangoni di Milano, per poi iniziare a lavorare presso il brand Miu Miu. ...