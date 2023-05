Ritorno al futuro in Sicilia | è boom di voti per i partiti di Lombardo e Cuffaro alle Comunali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Giorgia Meloni puntava tutto su Catania e ha vinto, ma a contenderle ora la primogenitura della vittoria catanese c’è il risultato di lista di Raffaele: “Siamo noi il primo partito”, sottolineano infatti dfile del Movimento per l’autonomia. Un risultato oggi ancora conteso, quando ancora il risultato finale – grazie allo spoglio andato a rilento – deve ancora terminare ma dal quale traspare una certezza:è di nuovo col vento in poppa. E accanto a lui non sfigura neanche Totò: il risultato di questene consegna anche a lui la palma del gran. E un’altra sicurezza: in, il passato è in trionfo. Non a caso nel day after della gran vittoria catanese c’è chi rievoca il 61 a 0: ovvero il cappotto ...