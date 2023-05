RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #105 30 05 2023

(Di martedì 30 maggio 2023) Idella 105° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Intergender MatchPicchio batte Swan Tag Team MatchAmmazza Eroi (Costantino & Jet) battono Beer Club (Antonio White Knife & Pegaso) Bon Giovanni batte El G

SIW Just Fight 2023 - Risultati dell'evento The Shield Of Wrestling

SIW System #104: Titolo Italiano in palio nel match tra Darko e Leon Chiro. Electra affronta Merak dopo la vittoria della cintura WILD.SIW: tutti i risultati di Just Fight, l'ultimo evento dal vivo della Superior Italian Wrestling svoltosi al Centro Invictus di Cascina (PI).