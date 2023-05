Risultati elezioni comunali 2023 | chi ha vinto e chi ha perso | la débâcle del Pd di Schlein e il progetto che non c’è

(Di martedì 30 maggio 2023) Il risultato finale è talmente netto da chiudere alle discussioni. Al ballottaggio delleil centrodestra si aggiudica 10 comuni al ballottaggio contro i tre del centrosinistra. 10 a cinque era finita la volta scorsa. Con l’eccezione di Vicenza, dove però il candidato Possamai ha esplicitamente rinunciato al sostegno di Elly. E la roccaforte di Ancona ceduta a Giorgia Meloni, che era andata proprio lì a chiudere la campagna elettorale. Oltre che Pisa, Siena e Massa, dove il Pd puntava a riprendersi le città. Mentre a Terni hal’outsider Stefano Bandecchi. E in Sicilia va peggio, anche se la fine si saprà solo tra 15 giorni.. Il calo generale dell’affluenza è un dato che penalizza tutti. La premier dice che i cittadini hanno premiato il suo buon governo. A ...

...in cui la situazione economica è abbastanza favorevole e il governo progressista può vantare buonidal punto di vista delle riforme sociali. le sette città dove si gioca il primo round tra Meloni e Schleincomunali, Meloni avanti ... Bruciano tutti idella Toscana . Le liti nel centrodestra avevano lasciato qualche ... rimediano un brutta sconfitta al punto che Pedro Sanchez deve arrischiare la carta delle... La situazione dei socialisti in Europa - ne scrivevamo ieri al netto deispagnoli e ...

Francesco La Sala è il nuovo sindaco di San Vito Lo Capo. Fabrizio d’Ancona, invece, è il nuovo primo cittadino di Pantelleria. A Valderice Francesco Stabile è riconfermato sindaco della città, a Cust ...Il risultati Francesco Li Vigni a Partanna. Carlo Ferreri a Santa Ninfa. Giuseppe Riserbato a Vita. Carmelo Palermo ...