Rissa in aeroporto al nastro bagagli | scoppia il caos tra i passeggeri | il video è virale Ecco cos' è successo

(Di martedì 30 maggio 2023) Unaviolenta all'di Chicago in attesa dell'arrivo deisultrasportatore. Tutto ripreso da unfinito sui social , in cui non si capisce tra chi sia nata la disputa. ...

Unaviolenta all'di Chicago in attesa dell'arrivo dei bagagli sul nastro trasportatore. Tutto ripreso da un video finito sui social , in cui non si capisce tra chi sia nata la disputa. I ...... si trasforma in unacoinvolgendo più di 10 persone che se le sono date di santa ragione tra pugni, calci e capelli tirati . Solo l'intervento della sicurezza dell'è riuscito a ...Scatenano unanell'albergo. Sergio, non so come, butta dalla finestra Franco, per fortuna ... Fermato all', gli avevano dato il foglio di via. Pasolini gli chiede come è andata. E lui: '...

Chicago, mega rissa in aeroporto TGLA7

E' iniziata da una discussione tra due passeggeri al ritiro bagagli dell'aeroporto O'Hare di Chicago per allargarsi a più di una dozzina di viaggiatori. Un uomo e una donna, rispettivamente di 18 e 20 ...Una rissa violenta all'aeroporto di Chicago in attesa dell'arrivo dei bagagli sul nastro trasportatore. Tutto ripreso da un video finito sui social, in cui non si capisce tra chi sia nata ...