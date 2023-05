«Rischio estinzione con l’intelligenza artificiale come con una pandemia o una guerra nucleare» | l’avvertimento dei pionieri dell’AI

(Di martedì 30 maggio 2023) Le profezie catastrofiche su tutto ciò che potrebbe andare storto connon sono certo una novità. Questa volta, però, a lanciaresono i principali esperti del settore, insieme alle aziende coinvolte in prima persona nello sviluppo di questi software. Sul sito del Center for AI Safety oggi è comparsa questa dichiarazione: «Mitigare ildiper mano deldovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala socialele pandemie e la». Un messaggio tanto conciso quanto diretto, che porta la firma dei: Sam Altman, ceo di OpenAI, Demis Hassabis, ceo di ...

Gli esperti del settore si interrogano sull'utilizzo dell'AI parlando di rischio sociale equiparabile a quello di un conflitto nucleare o di una pandemia.L'intelligenza artificiale (IA) è una delle tecnologie più promettenti e rivoluzionarie del nostro tempo, ma anche una delle più temute e discusse. Molti esperti e leader del settore hanno lanciato al ...