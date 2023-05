Rino Gaetano Day 2023 a Roma con Leo Gassmann | Comete | Carone

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 30 maggio 2023) Torna al Parco Talenti diilDay con due sere di live gratuiti e tanti ospiti, da Leoe PierdavideSi svolgerà il 2 e 3 giugno al Parco Talenti diilDay, la tradizionale manifestazione nazionale organizzata dal 2011 da Anna e Alessandro(sorella e nipote del grande artista) per ricordare l’amato cantautore nella data in cui ricorre il quarantaduesimo anniversario della sua scomparsa. Il tema portante di questa tredicesima edizione è la sostenibilità ambientale, e supporterà la Sea Shepherd Italia. Oltre allaBand, tanti artisti e ospiti si alterneranno sul palco per dare nuova vita con le proprie ...