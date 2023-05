Riforma pensioni | il Governo ritorna sulla previdenza complementare con i fondi pensioni ma i rendimenti non convincono

... vecchiaia, invalidità Nell'attesa di una vera e propriadelleche modifichi in maniera strutturale l'attuale legge pensionistica Fornero, nei prossimi mesi si preparano comunque a ...Oggi incontrerà le parti sociali, sindacati e imprese, per esaminare le ricette per contrastare l'inflazione ma anche per parlare didelle. In settimana è poi previsto un giro di ...Già oggi incontrerà le parti sociali, sindacati e imprese, per esaminare le ricette per contrastare l'inflazione ma anche per parlare didelle. In settimana è poi previsto un giro di ...

Riforma Pensioni 2023: news sull' ultimo incontro Governo-Sindacati - Pensioni Per Tutti

Durante il tavolo di confronto con le parti sociali per discutere delle riforme costituzionali, il premier Giorgia Meloni ha effettuato un passaggio anche sui fondi del Pnrr, che potranno essere ...Incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i sindacati sul tema delle riforme. Presenti i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.