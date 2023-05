‘Rete di scuole’ | piattaforma di e-commerce sviluppata da 70 studenti campani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta oggi presso la Camera di Commercio di Salerno la presentazione conclusiva del progetto realizzato daglidi quattro classi di istituti scolastici di secondo grado dellaa, nell’ambito dell’iniziativa “Rete di scuole per vendite in rete” organizzata e promossa da Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) con Anpal Servizi. Gli istituti scolastici sono l’IIS G. Siani di Napoli, l’IIS G. Marconi di Torre Annunziata (Napoli) e a Salerno l’Istituto di Istruzione superiore Galilei – Di Palo e l’IIS Della Corte Vanvitelli. Giunta alla seconda edizione, “Rete di scuole per vendite in rete” ha l’obiettivo di trasferire nelle aule scolastiche competenze ed esperienze per formare i futuri imprenditori dell’e-in virtù del modello dei PCTO (Percorsi di sviluppo delle ...