Report | Baiardo accusa il Cavaliere   Da Graviano si è preso 500 miliardi

(Di martedì 30 maggio 2023) Più di 500di vecchie lire. Sarebbe questo, secondo il faccendiere dei fratelli, il motivo per cui il boss avrebbe aspettato prima di svelare l’esistenza delle tre Polaroid che lo ritrarrebbero insieme a Silvio Berlusconi "Berlusconi dasi è500" il: "Berlusconi dasi è500" Segui su affaritaliani.it

... che hanno ritenuto gli elementi forniti daal giornalista di, Paolo Mondani , di notevole importanza investigativa. Tornando all'intervista con, Mondani ha chiesto: " Qual ...Cosa ha dettosul Ministro Urso. Nell'ultima puntata del programma, spesso al centro dell'attenzione per i suoi servizi scomodi e le sue rivelazioni di peso (come quella recente disui ...Nel frattempo il gelataio 'profeta' ha fatto questa dichiarazione nel corso dell'intervista mandata in onda ieri sera a, registrata a sua insaputa da Paolo Mondani., incalzato dal ...

Baiardo a Report torna a parlare di Berlusconi e Graviano: la rivelazione sui 500 miliardi investiti dal boss Virgilio Notizie

Il Ministro per il Made in Italy Adolfo Urso non ci sta e dopo il servizio su Report che lo riguarda ha annunciato di voler passare alle vie legali ...Ai microfoni di Report Baiardo torna a parlare delle fotografie che ritrarrebbero Berlusconi insieme al boss Graviano e fa altre dichiarazioni ...