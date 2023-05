Renato Vallanzasca resta in carcere | il tribunale di Sorveglianza gli ha negato le cure all’esterno

(Di martedì 30 maggio 2023)in. L’ex boss della Comasina, 73 anni, detenuto a Bollate, non potrà accedere alle, come richiesto dai suoi legali. A deciderlo ildidi Milano, che ha rigettato la richiesta degli avvocati di differimento di pena e detenzione domiciliare in centri specializzati, a causa delle sue condizioni di salute. «Siamo meravigliati e faremo ricorso», dice all’AdnKronos Corrado Limentani, uno dei legali di, «perché quantomeno ilavrebbe dovuto disporre una perizia».e la patologia che lo affligge Gli avvocati avevano ottenuto già due consulenze tecniche «molto approfondite» che ...

La seconda storia parla di. René non è più bello e sopravvive a se stesso nel carcere di Bollate. È uno spettro che fatica a ricordare qualcosa di sé. I suoi avvocati hanno chiesto ...Lei è in gravi condizioni •sta male ma i giudici respingono i domiciliari • Bruna, la trans brasiliana presa a manganellate dalla polizia, ha denunciato i 4 agenti che l'...resta in carcere. L'ex boss della Comasina, 73 anni, detenuto a Bollate, non potrà accedere alle cure all'esterno, come richiesto dai suoi legali. A deciderlo il tribunale di ...

Vallanzasca deve restare in carcere, 'niente cure all'esterno' Agenzia ANSA

Renato Vallanzasca resta in carcere. L’ex boss della Comasina, 73 anni, detenuto a Bollate, non potrà accedere alle cure all’esterno, come richiesto dai suoi legali. A deciderlo il tribunale di Sorveg ...La pietas non è fragilità, non è perdono, non è neppure pietà. È uno dei pilastri della giustizia, quella dell'umano che riconosce l'umano, che giudica ma non si abbevera nella vendetta, non si veste ...