(Di martedì 30 maggio 2023) Un progetto innovativo di assistenza per le famiglie che prevede la messa a disposizione di un 'care manager', principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, accresce ulteriormente ilo impegno al fianco deiattraverso una nuova iniziativa gratuita volta a fornire une a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro:, un progetto innovativo di assistenza per le famiglie che prevede la messa a disposizione di un ‘care manager’, una figura qualificata che ascolta i bisogni del dipendente per capire di quale supporto ha bisogno, indirizzandolo, quando possibile, verso la rete dei servizi di assistenza pubblica territoriale o di operatori privati specializzati e attivando, nei ...

...dagli 11 ai 13 anni in tutta Italia e in centri estivi in alcune specifiche Province (progetto nato inizialmente grazie a un finanziamento ministeriale poi interamente finanziato da);......dagli 11 ai 13 anni in tutta Italia e in centri estivi in alcune specifiche Province (progetto nato inizialmente grazie a un finanziamento ministeriale poi interamente finanziato da);...

Rekeep, da KeepCare family sostegno concreto ai propri dipendenti Adnkronos

La proposta presentata da Rekeep comprende, oltra a KeepCare family, anche una serie di ulteriori progetti finalizzati alla digitalizzazione dei processi e alla promozione dello smart working.Da Unicredit a ReKeep un'offerta sempre più personalizzata, e un "care manager" per le famiglie con anziani o disabili ...