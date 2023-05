Rekeep | da KeepCare family sostegno concreto ai propri dipendenti

...dagli 11 ai 13 anni in tutta Italia e in centri estivi in alcune specifiche Province (progetto nato inizialmente grazie a un finanziamento ministeriale poi interamente finanziato da);......dagli 11 ai 13 anni in tutta Italia e in centri estivi in alcune specifiche Province (progetto nato inizialmente grazie a un finanziamento ministeriale poi interamente finanziato da);...

Rekeep lancia iniziativa di sostegno per i dipendenti ESGNews.it

La proposta presentata da Rekeep comprende, oltra a KeepCare family, anche una serie di ulteriori progetti finalizzati alla digitalizzazione dei processi e alla promozione dello smart working.Da Unicredit a ReKeep un'offerta sempre più personalizzata, e un "care manager" per le famiglie con anziani o disabili ...