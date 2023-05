Redmi Note 12T Pro è ufficiale | specifiche tecniche | prezzi e disponibilità

Leggi su optimagazine

(Di martedì 30 maggio 2023) Finalmente è giunto il momento di presentare il nuovo ed attesissimo12T Pro: si tratta del nuovo smartphone middle-range di Xiaomi, ma è un device che non si avvicina molto alla fascia premium, soprattutto per quanto riguarda alcune caratteristiche. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le, il prezzo e l’uscita sul mercato cinese del nuovo dispositivo. Per quanto riguarda il design, il nuovo12T Pro è dotato di un look simile a quello dei precedenti modelli, con un modulo fotografico rettangolare (con bordi arrotondati) ed un display con punch hole. Lo schermo è un LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ (2460 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento a 144Hz e con campionamento del tocco a 270Hz. Il display, inoltre, raggiunge ...