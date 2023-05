Real Madrid | Kroos scherza | «Devo chiedere di nuovo alla società quando vogliono ufficializzare il mio rinnovo…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 maggio 2023) Toni, centrocampista del, ha parlato del suo futuro ai microfoni diTotal. Ecco le sue dichiarazioni Toni, centrocampista del, ha parlato del suo futuro ai microfoni diTotal. PAROLE – «diil mio rinnovo, a un certo punto dovrò andare in vacanza! Futuro Asensio? Difficile dire che ne sarà… Con Asensio ho l’impressione che non andranno avanti insieme, su Nacho e Ceballos non ne ho idea ma ho una sensazione. E sarei felice se rimanessero entrambi».