(Di martedì 30 maggio 2023) Il giornalista: "tornato in Rai perché la politica ha voluto così. Eera presidente quando governava Berlusconi" “La Rai ha avuto una perdita con l’addio di, sono professionisti molto validi. Io nonnessuno dei due”. Michelenon usa mezzi termini per esprimersi su Fabioe Lucia, che hanno annunciato il loro addio alla Rai. “Le narrazioni che fanno sono sempre un po’ farlocche. Non è vero cheè stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato via a lavorare a La7 quando era di Telecom, non ha fatto nemmeno una puntata…”, dice, a Di Martedì, ricordando il progetto di ‘Telesogno’ che non decollò. “uscì da ...

... è rientrato anche perché la politica ha voluto che lui tornasse...", dice. Quindi, il giornalista passa a parlare di Lucia Annunziata: "Quando lasci ladicendo che non sei d'accordo con ...... anche lei per anni al suo fianco nella nota trasmissione di3. Di chi stiamo parlando Ebbene, ... Vi possiamo spoilerare però, che a muovere complimenti a Fazio non è stato né Michele, né ...Biagi fu protagonista di quello che venne definito Editto bulgaro che portò fuori dallaanchee Luttazzi sempre in contrasto con l'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Anche ...

Rai, Santoro contro Fazio e Annunziata: "Non li sopporto" Adnkronos

Michele Santoro senza freni su Fabio Fazio e Lucia Annunziata, andati via dalla Rai tra le polemiche. Il giornalista ospite di Giovanni Floris a ...(Adnkronos) – “La Rai ha avuto una perdita con l’addio di Fazio e Annunziata, sono professionisti molto validi. Io non sopporto nessuno dei due”. Michele Santoro non usa mezzi termini per esprimersi s ...