Ragazza dispersa mentre fa rafting nel Cosentino

(Di martedì 30 maggio 2023) Si chiama Denise la studentessa di 19 anni che risultanelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, nelfacevainsieme ad un gruppo di compagni. Quando la giovane è caduta in acqua, il fiume si trovava in piena a causa delle incessanti piogge cadute negli ultimi giorni nella zona. Stando ad una prima ricostruzione, il gommone sul quale era la giovane avrebbe urtato un masso, facendo cadere quattro ragazzi nel fiume. Tre sono stati recuperati,di Denise non si è avuta più notizia. Tutti i ragazzi erano muniti dei previsti dei necessari dispositivi di sicurezza, tra caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. La diciannovenne faceva parte di una scolaresca proveniente da Polistena, nel Reggino.

Cosenza, cade in acqua mentre fa rafting durante una gita:una. Le ricerche L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, dove una ...Le autorità sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della fatalità, ma lanon sarebbe stata l'unica a finire in acqua: altri occupanti dei due gommoni sarebbero caduti ma ...

Denise, una ragazza di 18 anni, è dispersa dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao in Calabria. Le ricerche sono in corso.Emergono altri dettagli mentre proseguono serrate le ricerche. Sono momenti di apprensione per la comunità.