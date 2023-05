(Di martedì 30 maggio 2023) Unarisultadopo essere caduta nelle acque nelLao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza,facevainsieme ad un gruppo di amici. La giovane é ...

Aveva indagato su Erba Giulia scomparsa a Milano: l'ultimo sms, la lite col fidanzato e la scoperta del tradimentomentre faceva rafting Sul posto, per le ricerche, il personale del ...Unarisultadopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici. La giovane é caduta ...... anche l'ex sarta risulta ancora. Infatti, dopo aver visto il filmato in cui Zuleyha ... Petra accuserà Jana , la nuova arrivata e laaffronterà l'interrogatorio con grande integrità ma ...

Ragazza dispersa in fiume mentre fa rafting, ricerche Agenzia ANSA

Una ragazza risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici. La giovane é cad ...Giallo in Calabria dove una ragazza risulta dispersa mentre faceva rafting a Laino Borgo, in provincia di Cosenza: la giovane sarebbe caduta dal gommone nelle acque del fiume Lao, a causa delle acque.