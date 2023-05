Raf | “‘Self Control’ mi creò traumi psicologici… La mia coscienza diceva | ma non ti vergogni di fare musica dance?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Un libro che racconta la sua vita ine un disco che la suapermette di ascoltarla (uscito il 26 maggio, raccoglie i suoi più grandi successi). Raf si è raccontato al Corriere della Sera, dalle origini della passione per lapassando per quando il primo giugno 1980 a Bologna incontrò Joe Strummer nel backstage del live dei Clash: “Mi disse che credeva ancora nelle rivoluzioni. Gli interessava la contestazione in Italia, gli spiegai le differenze con quella inglese. Qui c’era la deriva del terrorismo. Poi sul palco schivammo le lattine. Oggi fa sorridere, ma per qualcuno i Clash di London calling avevano tradito l’anarchia“. Il successo arriva poco dopo con Self Control: “Mipsicologici. Non sostenevo il compromesso. Mi nascondevo. La mia...