Rabona Mobile ancora in alto mare | la situazione a quasi due mesi di distanza

Rabona Mobile, ecco cosa hanno scritto sui social UpGo.news

Rabona Mobile ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime le proprie scuse per le difficoltà incontrate dai propri clienti a causa di una continua interruzione del servizio. Dopo aver taciuto per ...I clienti di Rabona Mobile stanno purtroppo continuando a subire problematiche con l'operatore di telefonia mobile. Infatti, ancora ad oggi, è per loro imposs ...