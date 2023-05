Quentin Tarantino | Amo la violenza | ma non sopporto vedere animali uccisi nei film

Leggi su movieplayer

(Di martedì 30 maggio 2023)è tornato a parlare dellapresente nelle sue pellicole, rivelando che c'è qualcosa che non sopporta:che vengononeiha una vera e propria passione per lae per iincentrati sulla vendetta, ma solo se le scene cruente non sono ai danni diinnocenti. Il celeberrimo regista ha rilasciato alcune dichiarazioni su questo argomento, e sul cinema in generale, di fronte al pubblico di Cannes durante la sua recente master class. "Alcune persone amano i musical, altri l'azione, il dramma o le commedie, io amo iviolenti. È un modo per godersi le storie. A me piace elettrizzare il ...