Quel treno per Yuma | come finisce il film del 2007?

(Di martedì 30 maggio 2023)perwestern delcon Ben Wade (Russell Crowe) che decide di salire sulche lo porterà alla prigione di, dopo aver sterminato i componenti della sua stessa banda, ed essere stato risparmiato da William (Logan Lerman), il figlio di Dan (Christian Bale), il mandriano che lo aveva scortato alla stazione, morto pochi istanti prima per mano di Charlie (Ben Foster), braccio destro di Ben. La guerra di Secessione è appena terminata, e Ben Wade è a capo di una delle bande criminali più efferate dell’Arizona; dopo aver assaltato una diligenza piena di denaro appartenente a una grossa società ferroviaria, Wade e i suoi si fermano nella cittadina di Bisbee, dove la diligenza era diretta, per recuperare le forze; lo ...

per Yuma (Western) in onda alle 21 su Iris , un film di James Mangold, con Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster, Peter Fonda, Dallas Roberts, Alan Tudyk, Gretchen Mol, ...

