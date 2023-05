Quando terminano i programmi del daytime – Calendario

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 30 maggio 2023) Barbara D'Urso L’annata televisiva 2022/2023 è arrivata ai titoli di coda. Con il mese di giugno, scattano le chiusure deidi, che da inizio stagione accompagnano quotidianamente il pubblico, dalla mattina alla sera. Per tutti scatta l’arrivederci a dopo l’estate: ecco, data per data,le trasmissioni. Mercoledì 31 maggio Forum – Canale 5 Lo Sportello di Forum – Rete 4 Venerdì 2 giugno Pomeriggio Cinque – Canale 5 Domenica 4 giugno 90° Minuto – Rai 2 La Domenica Sportiva – Rai 2 Pressing – Italia 1 Martedì 6 giugno Affari Tuoi – Rai 1 Venerdì 9 giugno Viva Rai2 – Rai 2 Stasera Italia – Rete 4 Sabato 10 giugno Striscia la Notizia – Canale 5 Domenica 11 giugno Domenica In – Rai 1 Da Noi… A Ruota Libera – Rai 1 Paperissima Sprint – Canale 5 Citofonare Rai2 – Rai 2 Venerdì 16 ...