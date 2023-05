Putin | Kiev vuole terrorizzare i russi | vedremo che fare

..., citato dall'agenzia Tass - dai tentativi di provocare una risposta dalla Russia. Vedremo cosa fare a proposito di questo". Ore 11:47 Cremlino: 'droni su Mosca sono una rappresaglia di...Secondo il sindaco di, Vitalii Klychko, sono stati anche evacuati 20 residenti di un condominio in una delle zone colpite. Anche Mosca nella notte ha subito un attacco di droni che ha causato "..."Sono preoccupato - ha detto, citato dall'agenzia Tass - dai tentativi di provocare una risposta dalla Russia. Vedremo cosa fare a proposito di questo". . 30 maggio 2023

La guerra in Ucraina giunge al giorno 461. Nella notte nuove esplosioni a Kiev. Il sindaco di Mosca fa sapere che la capitale russa è stata attaccata con dei droni. Per il Cremlino si è trattato di un ...