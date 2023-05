"Sono preoccupato - ha detto, citato dall'agenzia Tass - dai tentativi di provocare una ...22 Il ministero della Difesa russo"il regime di Kiev" di aver "lanciato un attacco terroristico ...Peskov ha aggiunto che il presidente Vladimirviene tenuto informato 'in tempo reale' in ... 2023 - 05 - 30 10:06:50 Mosca: da Kiev attacco terroristico Il ministero della Difesa russo'il ...Resta da capire sesi sente terrorizzato per 8 droni sul territorio russo come giudica migliaia di bombardamenti russi in territorio ucraino. La posizione del Cremlino Il presidente russo ...

Putin accusa l’Ucraina di voler terrorizzare i russi Globalist.it

L'Ucraina sta cercando di spingere la Russia a una spirale di rappresaglie e di «terrorizzare i russi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo gli attacchi di droni oggi su Mosca.Ore 16:05 Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l'Ucraina sta cercando di spingere la Russia a una spirale di rappresaglie e di "terrorizzare i russi". "Sono preoccupato - ha detto Putin, ...