Puglia | maltempo | nubifragi in Salento e nel barese | allerta anche domani pomeriggio Protezione civile | previsioni meteo

(Di martedì 30 maggio 2023)o a Copertino, analoga situazione a Gioia del Colle. A macchia di l’oggi inè stata rispettata. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 12 di, mercoledì 31 maggio, per otto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”, Rischio:, secondo lo schema, fontedella. L'articoloine nel...

: COLDIRETTI, OLTRE 15 TEMPESTE A MAGGIO, GRANDINE E NUBIFRAGI. Dall'inizio di maggio si sono abbattuti sullaoltre 15 tempeste tra bufere di vento, grandinate e violenti ...Al Sud locali piogge su Molise,, Basilicata e Sardegna orientale. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici e Isole Maggiori. Massime in ...Ripartono quindi Frecce e Intercity da e per la, Regionali Veloci Piacenza/Ancona e i ... ora si teme la contaminazione delle acque alluvionali Bignami: 'Nel decretofocus sul lavoro. ...

Maltempo in Puglia, l'allerta della Protezione Civile: «Domani possibili piogge» La Gazzetta del Mezzogiorno

Nubifragio a Copertino, analoga situazione a Gioia del Colle. A macchia di l’allerta oggi in Puglia è stata rispettata. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con ...Maltempo con allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di ben tredici regioni per la giornata di ...