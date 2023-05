Psg diviso su Thiago Motta | Al Khelaifi lo vuole | Campos non lo ritiene all’altezza Le Parisien

(Di martedì 30 maggio 2023) Il presidente del Psg, Nasser Al-sulla panchina del club al posto di Christophe Galtier, ma non tutti, a Parigi, la pensano come lui, scrive Le, che parla di una mancata condivisione sul suo nome all’interno del club parigino. A proposito dell’allenatore del Bologna, Lescrive: “All’interno del club della capitale, il suo profilo è stato recentemente messo sul tavolo in diverse conversazioni dal presidente in persona, Nasser Al-. Quest’ultimo insiste, un anno dopo aver presentato lo stesso candidato per succedere a Mauricio Pochettino. Il manager rimane molto legato all’uomo ed ex giocatore che ha trascorso sei anni a Parigi dove ha completato una ricca carriera, tra cui due Champions League, l’ultima delle quali è ...

Commenta per primo Il futuro di Asensio sarà tra Milan, Arsenal e, secondo quanto riportato da Onda Cero . L'esterno iberico non rinnoverà con il Real Madrid e continuerà la sua carriera in un top club europeo. Asensio è infatti in scadenza al 30 giugno 2023 e ...Calciomercato, Mourinhotra Roma e PsgA creare ulteriore ulteriore confusione sul futuro di ... viene indicato in Francia come obiettivo numero uno per la panchina deluna volta esonerato ...Una sfida che hail mondo calcistico, che ha cerato frattura tra chi amava la tecnica dell'... Messi chiede scusa per il viaggio in Arabia: "Attendo le decisioni del" 05 Maggio 2023

Messi e Psg verso l'addio, Leo diviso tra cuore e denari Agenzia ANSA

La stagione interista di Milan Skriniar non è finita: il Torino in campionato e il Manchester City in finale di Champions League sono due obiettivi che lo stesso Inzaghi ha dichiarato possibili, proba ...Meno due giorni alla 20a edizione del “Memorial Flavio Protti”, ormai divenuto l'appuntamento di riferimento del calcio giovanile romagnolo. Il torneo intitolato al padre del grande Igor Protti, oggi ...