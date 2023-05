Ma se per caso ildovesse cambiare idea, o l'avesse già cambiata, De Laurentiis deve andare a ... Il nostro preferito numero uno (madue e tre) è certamente Mourinho. Ma di allenatori ...Leandro Paredes, che ha reso sotto le aspettative, sembra pronto a fare ritorno alper fine prestito in attesa di nuove offerte: il suo eventuale acquisto costerebbe circa 20 milioni di ...... come è accadutoqualche giorno fa dopo la sconfitta di Empoli. Complici i fischi che i tifosi bianconeri hanno riservato domenica sera al giocatore ex Real enel corso del match contro i ...

Psg, anche Hakimi verso la partenza | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Far rinascere il Chelsea. È questo il compito affidato dalla proprietà del club londinese a Mauricio Pochettino, ex ...Annunciando la festa scudetto che seguirà Napoli-Sampdoria, il presidente De Laurentiis ha tolto il nome di Luis Enrique da quello dei possibili ...