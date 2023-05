Proprio adesso lo devi fare? | Damiano dei Maneskin sbrocca con Giorgia Soleri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) "mentre sto facendo manovrale storie? Cioè non ho capito":David, frontman dei, lo ha detto alla fidanzatamentre quest'ultima era impegnata a parlare con i suoi follower su Instagram. L'influencer e attivista si trovava in auto col compagno quando ha chiesto ai suoi seguaci un consiglio prima di andare dal parrucchiere. Laha detto di non sapere se tagliare o meno i capelli nella parte posteriore, in particolare non riusciva a decidere se lasciarli crescere dove li aveva rasati o se rasarli nuovamente. "Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa…", ha detto in una storia su Instagram. A quel punto il fidanzato l'ha ripresa. E lei, risentita, ha risposto: "Ma ...