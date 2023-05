(Di martedì 30 maggio 2023) Il nome di Quincyè ancora una volta sul banco degli imputati. Già sotto processo in Olanda per l'accoltellamento di un cugino, il 31enne dello Spartak Mosca è ora nel mirino della giustizia ...

Udienza La via Crucis giudiziaria disi arricchisce così di un nuovo capitolo. I media olandesi riportano che il calciatore non sarà presente all'udienza a causa degli obblighi contrattuali ...

Promes, altri guai: è accusato di aver importato 1300 kg di cocaina La Gazzetta dello Sport

I due lotti, di circa 650 e 713 chili, a fine gennaio 2020 sono stati intercettati nel porto di Anversa in Belgio. L’attaccante è già sotto processo in Olanda per l’accoltellamento di un cugino ...