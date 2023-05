Programmava attentati a Bergamo e inneggiava alla Jihad | minorenne straniero in manette per terrorismo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag — Secondo quanto è emerso dalle indagini stava mettendo a segno un attentato terroristico incendiario nell’area boscosa confinante con la periferia nord di, tra Olera, Ponteranica e Castello della Moretta: è così finito inil 26 maggio undi origine straniera, residente nella provincia orobica, fervente sostenitore dell’Isis., ingiovaneistaIl ragazzo, di nemmeno 18 anni, è ora indagato per associazione con finalità di, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate. Il fermo è stato disposto dprocura per i minorenni di Brescia e convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni il 29 maggio. Le perquisizioni condotte nell’abitazione ...