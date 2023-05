Professoressa accoltellata ad Abbiategrasso | arrestato lo studente per tentato omicidio I medici | «Disturbo paranoide»

...e poi l'ha stuprata minacciandola col coltello' Soffre di paranoia Secondo i medici il 16enne soffrirebbe di un disturbo paranoide che avrebbe scatenato l'aggressione contro la. '...Oltre 30 episodi da settembre L'accoltellamento di unain un istituto ad Abbiategrasso è solo l'ultimo caso: in questo anno scolastico segnalato un episodio di violenza a settimana. Le ...Ammaniti considera che ' nell'adolescenza può accadere che il piano della realtà venga stravolto dalle proprie emozioni ' cosicché nella testa del ragazzo - aggressore 'laè diventata ...

Studente accoltella la prof che voleva interrogarlo, poi minaccia la classe con una pistola finta. «Ragazzi, m ilmessaggero.it

(Adnkronos) - E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato lo studente di 16 anni che ieri ha accoltellato la sua professoressa di 51 anni all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, alle porte ...È stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, in provincia ...