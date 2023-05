Prof accoltellata | arrestato per tentato omicidio lo studente sedicenne I medici | ha un disturbo paranoide

(Di martedì 30 maggio 2023) È statoperaggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe, nell’istituto Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, alle porte di Milano. Lo, che ha accoltellato la donna (per fortuna in condizioni non gravi) e gettato nel panico la classe agitando una pistola (poi rivelatasi giocattolo) era piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Paolo. Dove è stato ricoverato per le ferite superficiali all’avambraccio. Che si era inferto con la stessa lama lunga 20 centimetri con cui si è scagliato contro la docente 51enne, Elisabetta Condò.lodi 16 anni Hanno atteso gli esiti della visita psichiatrica al San Paolo e che ...

Abbiategrasso, studente 16enne accoltella la professoressa durante la lezione / VIDEO IL GIORNO

Anche se ogni fatto di cronaca contiene sempre (e per fortuna) un elemento di eccezionalità, lo studente di Abbiategrasso che accoltella la professoressa di Storia perché la vive come una nemica mette ...