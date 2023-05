Prof accoltellata a scuola | il 16enne arrestato per tentato omicidio Per i medici soffre di ' disturbo paranoide'

(Di martedì 30 maggio 2023) È statoperaggravato ilche ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso , in provincia di Milano , e la ...

È stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso , in provincia di Milano , e la ...vedi anche È stata operata Elisabetta Condò, laferita da uno studente FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Aggressioni ai docenti, casi in aumento. Oltre 30 episodi da ...... laaveva creduto che le fosse caduto addosso qualcosa dal soffitto. Lo ha riferito il ... legata alla famiglia della docente. 'Se la conosco, una volta uscita dalla sala operatoria ...

Abbiategrasso, studente 16enne accoltella la professoressa durante la lezione / VIDEO IL GIORNO

(Adnkronos) - E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato lo studente di 16 anni che ieri ha accoltellato la sua professoressa di 51 anni all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, alle porte ...È stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, in provincia ...