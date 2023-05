(Di martedì 30 maggio 2023) La botta è stata pesante. Il colpo dell’ennesima batosta elettorale dei ballottaggi di ieri ha colpito a freddo il partito Democratico, anzi. Ha colpito soprattutto Elly. Da ieri sera, dalla fine dello spoglio che hanno visto il centrodestra trionfare ovunque tranne che a Vicenza, dove il candidato (poco appoggiato dai dirigenti nazionali) ha chiesto espressamente al neodi evitare passerelle nella città veneta, la voce delle correnti avverse alla direzione del Pd sono tornate forti a farsi sentire, e non solo loro. Nelle chat e nelle confidenze si legge e sente di tutto. Chi è ancora vicino allasi difende spiegando che «avremmo perso comunque», ricordando che «pochi mesi fa alle politiche abbiamo preso una batosta sonora con quell’altro (leggasi Enrico Letta ndr)…». ma c’è ancora chi usa la carta del «è ...

La botta è stata pesante. Il colpo dell'ennesima batosta elettorale dei ballottaggi di ieri ha colpito a freddo il partito Democratico, anzi. Ha colpito soprattutto Elly Schlein . Da ieri sera, dalla ...Motivo dellela risicatissima differenza di voti fra Diego Corrias, candidato del ... Sullesi esprimerà il tribunale domani alle 14, sulle seconde sarà certamente chiesto il ......abbia dovuto lasciare il posto ad un Milan che oltre a 'zero tituli' doveva stare fuori dalle... Certo è che due anni senza un trofeo per la Signora è davvero troppo e via con le. Di ...

Prime contestazioni al segretario. È «l'effetto Pd» sulla Schlein Panorama

Lo spazio più ampio sulle pagine dei giornali è occupato anche oggi dalle notizie sull’ alluvione in Emilia-Romagna: alcuni si concentrano sul fatto che oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Melon ...