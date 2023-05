Previsioni meteo in Italia | che tempo farà il 2 giugno | ancora temporali | le Regioni a rischio

(Di martedì 30 maggio 2023). C’è una questione con la quale ormai abbiamo fatto pace con noi stessi, ed è quella che riguarda questo ritardo inaspettato della stagione estiva. Il Bel Paese, insomma, è da settimane bersagliato da acquazzoni,rali e piogge improvvise che, nei casi più drammatici, ha generato delle vere e proprie alluvioni, come quelle di qualche giorno fa in Emilia Romagna e i cui danni sonolontani dallo smaltimento completo. Cosa ci aspetta per il prossimo ponte del 2, allora? Continuate a leggere l’articolo!Ponte 22023: cheininper il ...

Purtroppo lesono quelle che sono, ci sara pochissimo vento e non sono le nostre condizioni ideali - anzi, il contrario - ma non possiamo far altro che accettarle". "La barca e ...Torino, immagine di repertorio fonte ANSA. Temporali termoconvettivi nel pomeriggio Si osservano anche quest'oggi condizioni di maltempo soprattutto nelle ore pomeridiane , quando si ...Allerta gialla per temporali sul territorio regionale abruzzese. Come già anticipato dalle, il Centro Funzionale d'Abruzzo prevede criticità ordinaria per la giornata di domani (mercoledì 31 maggio). Secondo gli esperti di 3bMeteo , in Abruzzo, nella giornata di domani, la ...

Previsioni meteo, temporali sparsi per tutta la settimana. Ponte del 2 giugno incerto la Repubblica

Tanti temporali su tutta la Sicilia compresa per almeno altri 7-8 giorni. Le previsioni del sito www.iLMeteo.it. conferma un tempo molto instabile con mattine soleggiate e piogge intense nel pomeriggi ...Meteo Torino - Rapido peggioramento in arrivo sul capoluogo piemontese con ampie schiarite a seguire: ecco le previsioni ...