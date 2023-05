Presidente Siviglia | “Speriamo nella vittoria con la Roma e di dedicarla a Sergio Rico”

(Di martedì 30 maggio 2023) Ildel, José Castro, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro la. Ecco le sue parole: “Dopo un anno così difficile e complicato che abbiamo avuto, la realtà è che in due mesi abbiamo ribaltato le cose, abbiamo ribaltato la situazione della squadra, allenatore ed entità. Abbiamo la possibilità di giocare la settima finale di Europa League. Magari un altro club l’avrebbe buttata via ma noi no, questa competizione per noi è religione: abbiamo continuato a provarci e abbiamo eliminato due grandi squadre e poi altre due potenziali aspiranti al titolo come United e Juventus”. E ancora:“La squadra ha fatto un cambio con il nostro allenatore, l’entusiasmo dei tifosi, nonostante i problemi e la distanza ci sono 13.000 biglietti venduti e sicuramente più di 12.000 saranno allo stadio a sostenere la ...

... voglio tanto bene ale all'allenatore. Però l'allenatore non gioca, l'allenatore lavora ... I colleghi di Madrid dicono bene che ilha una grande squadra, due grande squadre perché ...Gli ricordano che in Spagna, sponda Madrid, sono piovuti complimenti per il, ma anche tanto rispetto per lui, per José. Che ha ricambiato: "Io voglio tanto bene al Real. Ale all'...... voglio tanto bene ale all'allenatore. Però l'allenatore non gioca, l'allenatore lavora ... I colleghi di Madrid dicono bene che ilha una grande squadra, due grande squadre perché ...

Presidente Siviglia: "Speriamo di dedicare il titolo a Sergio Rico" GianlucaDiMarzio.com

Lo Special One dribbla abilmente le domande sul suo possibile addio alla Roma, sprona i giallorossi a giocarsi il tutto per tutto. Dybala potrà disputare 20-30 minuti ...«Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Il Siviglia ha tanta esperienza e storia». Mourinho presenta così la finale di Europa League. L'allenatore della Roma è ...