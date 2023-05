Presentata ‘We Make Future’ | 3 giorni per un salto nel mondo di domani

(Di martedì 30 maggio 2023) L’appuntamento è il 15, 16 e 17 giugno presso la fiera di Rimini, location della manifestazione organizzata da Search On Media Group che vede come Main Sponsor la Regione Emilia-Romagna Saranno treper fare il punto sui principali temi legati al presente e soprattutto al futuro globale dell’Innovazione tecnologica, digitale e sociale con un unico obiettivo, chiaro sin dal 2013: costruire un Futuro migliore. L’appuntamento è per il WMF – WeFuture, la Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale che torna a riunire il meglio dell’innovazione mondiale in Italia, con una undicesima edizione che siede allo stesso tavolo istituzioni, professionisti e realtà da 85 Paesi. L’appuntamento è il 15, 16 e 17 giugno presso la fiera di Rimini, location della manifestazione organizzata da Search On Media Group che vede come ...

Non vedo l'ora di discorrere più approfonditamente su queste tecnologie, di persona, alMake Future a Rimini". Da Tirana Edona Bilali, Ministro albanese per la Tutela dell'Imprenditorialità, ha ...La propostada Gestio Capital e Aser Holding si è dimostrata più in linea con l'...thank Gestio Capital and Aser Holding for their efforts in recent days to achieve this result, aware ...L'ultima apparizione pubblica di Tina Turner è stata nel 2019, quando si èsul palco ... Le sue canzoni: da 'Don't Need Another Hero' a 'Simply the Best' Una scossa di adrenalina pura. Una ...