PoverElly! Tsunami centrodestra nei comuni | batosta per Schlein

(Di martedì 30 maggio 2023) Se il primo turno era andato male per il centrosinistra, il risultato dei ballottaggi è addirittura peggiore. Iltrionfa in seicapoluogo su sette: strappa agli avversari Ancona e Brindisi e si conferma a Massa, Pisa e Siena (la rossa Toscana è ormai un vecchio ricordo). Così come a Terni, dove il nuovo sindaco è il civico di destra Stefano Bandecchi. Il Pd vince solo a Vicenza, città precedentemente amministrata dal, ma quella di Giacomo Possamai (lettiano con mente da civico) è una vittoria sul fino di lana, con appena 500 voti di vantaggio su Francesco Rucco. Se sommiamo i verdetti di due settimane fa con i ballottaggi di ieri la partita-centrosinistra finisce 10-3. Piccolo dettaglio, Possamai è stato l'unico candidato in campagna elettorale ad aver detto esplicitamente a ...