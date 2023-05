Unica, nei 7 capoluoghi al voto, è Vicenza, dove il nuovo sindaco è Giacomo, consigliere regionale veneto del Pd, che però si presenta come civico e vince contro il sindaco uscente,...Insomma, l'che i progressisti volevano mettere fra parentesi, andando oltre la debacle ... Il centrosinistra compie l'impresa a Vicenza: Giacomobatte Francesco Rucco per un punto: 50,...UnicaVicenza, dove ha vinto il centrosinistra con Giacomo. "Lì qualcosa non ha funzionato, può succedere", ammette Tajani. "Sono stati commessi errori, ex assessori allontanati ...

Possamai, l'eccezione: il sindaco anti-Schlein che vince (a Vicenza) senza partito ilmessaggero.it

La lezione di Meloni alla neosegretaria dem. Gli elettori hanno testa, cuore e preoccupazioni altrove. Non votano Pd e nemmeno i suoi alleati ...Il lunedì nero del Pd vede la sconfitta in quasi tutti i ballottaggi con la lodevole eccezione di Vicenza, dove il giovane Giacomo Possamai ha costruito un’alleanza riformista vincente. Naturale dunqu ...