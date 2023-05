Pnrr | Mef | altri 2 | 32 miliardi dal fondo opere indifferibili

Arrivano nuove risorse dal Ministero dell'Economia per favorire la realizzazione dei progetti del. Ilha infatti assegnato ulteriori 2,32 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi previsti dale dal Piano nazionale per gli investimenti complementari., interventi finanziati con ulteriori 2,32 miliardi del Fondo opere indifferibili 2023 30 maggio 2023, interventi finanziati con ulteriori 2,32 miliardi del Fondo opere ......gli interventi è istituito il Fondo per la ricostruzione nello stato di previsione del. ... interventi Alluvione in Emilia, Schlein: 'Pronti a dare una mano coi fondi del'. E perché non con ...

Pnrr, dietro i ritardi italiani le tensioni tra Palazzo Chigi e il Mef e il nodo energia Corriere della Sera

Arrivano nuove risorse dal Ministero dell'Economia per favorire la realizzazione dei progetti del Pnrr. (ANSA) ...Intervista all'ex presidente del Consiglio: "Se il governo ha delle eccezioni sui rilievi che gli vengono mosse dalla Corte dei Conti lo può ...