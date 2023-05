PlayStation Showcase | utenti sorpresi dalla rivelazione inattesa | il retroscena

(Di martedì 30 maggio 2023), ecco le ultime su ciò che è accaduto all’evento:per una scottanteche ha lasciato tutti di stucco. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo dei videogiochi sta vivendo un’era davvero molto importante e particolarmente florida verso la produzione di giochi di spessore, inevitabili viste le incredibili potenzialità Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il community director James Stevenson, però, ha precisato che per lonon è stata utilizzata la build finale, che tra l'altro potrebbe non essere ancora pronta, quindi i fan possono ...Nel recente, tenutosi lo scorso 25 maggio , è stata finalmente svelata la data di uscita di Assassin's Creed Mirage , il prossimo attesissimo capitolo dell'amata saga di Ubisoft, il cui ...Dopo l'annuncio al, Konami ha già sottolineato in un paio di occasioni che Metal Gear Solid Delta Snake Eater è destinato a essere una fedele ricreazione dell'originale MGS3. L'imminente remake ...

Il primo trailer del gameplay di Marvel's Spider-Man 2 ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme social, e nonostante i tanti complimenti ricevuti, non sono stati ...Marvel's Spider-Man 2 non è stato mostrato in versione definitiva e lo sviluppo del gioco Insomniac Games continua.