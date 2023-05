Playoff Serie B | rimonta clamorosa del Cagliari contro il Parma e Ranieri in lacrime

(Di martedì 30 maggio 2023) Si è conclusa l’andata della seconda semifinale deidiB. Dopo la sfida tra Sudtirol e Bari (1-0 il risultato) sono scese in campo anche, duecandidate alla promozione in massima categoria. La sfida è stata spettacolare e soprattutto dai due volti: primo tempo di altissimo livello per la squadra di Pecchia, poi ladi quella di. Ilinizia fortissimo e passa in vantaggio con un gol di Benedyczak, al 26? il raddoppio di Sohm. Gli ospiti sono costretti ai cambi di Buffon ed Estevez. Ilsi gioca la carta Luvumbo ed è la mossa della svolta. L’attaccante accorcia le distanza, poi Lapadula trova il pareggio su calcio di rigore. Al 90? è ancora Luvumbo a trovare il gol del ...

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Parma - Cagliari , match del Tardivni valevole per il ritorno delle semifinali deidel campionato italiano diB 2022/2023 . La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 giugno alle ore 20:30 ; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport , mentre lo ...Lerici - Lerici Sport fuori dai, a giocarsi la promozione inA2 contro il Marina di Carrara, sarà quel Monza che in casa ha confermato la propria fama di squadra che esce alla distanza; come s'era già visto nel turno d'...I risultati deidiB in diretta su Sportparma.com con aggiornamenti in tempo reale. Dopo il triplice fischio finale la nostra redazione vi proporrà il commento post Cagliari - Parma, il tabellino della ...

Gara 2 di semifinale playoff questa sera alla Segafredo Arena tra la Virtus Bologna e la Bertram Derthona, sul punteggio di 1-0 nella serie. La palla a due è prevista per le ore 21:00, e non ...