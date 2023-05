Playoff NBA 2023 | nessuna rimonta clamorosa | Miami batte Boston in gara-7 e vola in finale

(Di martedì 30 maggio 2023) Saranno iHeat a sfidare, nella finalissima NBA del, i grandi favoriti Denver Nuggets: nulla da fare, dunque, per iCeltics, che puntavano a diventare la prima squadra nella storia are con successo un iniziale 0-3 nella serie. Il sogno era vivo più che mai, dal momento che-7 si è persino disputata tra le loro mura amiche, ma alla fine sono stati gli ospiti a trionfare per 103-84 al termine di unapoco spettacolare, nella quale a prevalere è sempre stata la grande tensione di questo storico e decisivo appuntamento.è stata trascinata dalle grandiose prestazioni di Butler (28 punti) e di Martin (26 punti), mentre peri migliori sono stati Brown e White. Sarà, dunque, Heat contro Nuggets in ...

... con gara 1 in programma in Colorado (Afp) I Miami Heat vincono 103 - 84 sul campo dei Boston Celtics in gara 7 della finale della Eastern Conference dei, si aggiudicano la serie per 4 - ...Che sia una coincidenza o che Kevin Love sia davvero un talismano non è chiaro, sta di fatto che stando ai numeri sarebbe consigliabile avere Kevin Love in squadra se si raggiungono i. Già, perché anche quest'anno il lungo di Santa Monica ha conquistato la possibilità di giocarsi le finali con i suoi Miami Heat contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic e Jamal Murray . ...E adesso la statistica diventa 151 su 151: mai nessuno inha saputo rimontare quel deficit in una serie. Però avevano poi saputo pareggiare i conti, quarta squadra di sempre a riuscirci, ...

Playoff NBA 2023: Miami domina gara-7 e vola alle Finals. Gli Heat spezza il sogno rimonta di Boston OA Sport

In Nba i numeri non mentono mai: per la 151esima volta su 151 la squadra avanti 3-0 in una serie al meglio delle sette dopo le prime tre partite riesce ad avanzare al turno successivo.Tatum ko: i Celtics si arrendono agli Heat Miami diventa così la seconda squadra nella storia della Nba a raggiungere le Finals partendo con la testa di serie numero 8 ai playoff. Prima di loro ci ...