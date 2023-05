Pippo Baudo da ridere | “Fazio ha ragione | ai miei tempi in Rai si faceva la lottizzazione intelligente”

(Di martedì 30 maggio 2023) “Seha lasciato un motivo ci sarà. La Rai è di tutti gli italiani, al di là di ogni conduzione o convinzione politica. È dei cittadini che pagano il canone e quindi deve essere plurale”. Il sermoncino sul pluralismo in tv è di, casualmente citato come maestro della tv di Stato nell’ultima puntata di “Che tempo che fa” dae Littizzetto. Una puntata che aè piaciuta tantissimo… “Ho apprezzato la lettera della Littizzetto che condivido pienamente. Anche l’atteggiamento di Fabioè stato molto dolce, simpatico, invitante. Seha deciso di lasciare dopo 40 anni la Rai qualche motivo ci sarà”.e la strana idea di“Per la Rai oggi c’è ...

A tal proposito, oggi, 30 maggio, è intervenuto un personaggio storico della Rai, ovvero. Il conduttore ha voluto dire la sua sulla vicenda e ha deciso di ' schierarsi ', se così si può ...si espone e dice la sua sull'addio di Fazio e Littizzetto alla ...L'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ma anche la rivoluzione in Rai in generale: il commento disenza filtri. La rivoluzione in corso alla Rai con diversi conduttori e professionisti che hanno dato l'addio e altri che, forse, li seguiranno ha generato grande clamore. A commentare i ...

Pippo Baudo, la Rai La lottizzazione almeno era pluralista Agenzia ANSA

Pippo Baudo si è espresso sulla polemica intorno all'addio di Fabio Fazio alla Rai: ecco la sua sorprendente opinione ...Il grande conduttore, 87 anni, 13 Festival di Sanremo alle spalle, parla della tv di stato: «È necessario che tutte le idee abbiano diritto di cittadinanza» dice il presentatore citato anche da Lucian ...