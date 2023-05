Pioggia di droni su Mosca | Putin | ' Kiev vuole provocarci'

Ore 11:47 Cremlino: 'su Mosca sono una rappresaglia di Kiev per un attacco a un centro decisionale nella capitale ucraina' Ore 11:30 Portovoce del Cremlino Dmitri Peskov: Non c'e' minaccia ...La7.it - Ore 11:47 Cremlino: 'su Mosca sono una rappresaglia di Kiev per un attacco a un centro decisionale nella capitale ucraina' Ore 11:30 Portovoce del Cremlino Dmitri Peskov: Non c'e' ...di missili su Kiev e attacchi nel Belgorod: cosa sta succedendo in Ucraina Mosca è situata ...chilometri dall'Ucraina e finora è stata presa di mira solo raramente dagli attacchi dei, ...

Il racconto a Fanpage.it di due italiani che si trovavano a Kiev dove la scorsa notte si è verificato un attacco russo con droni: “Abbiamo ...In totale sarebbero 20 i droni lanciati su Kiev nelle ultime 24 ore. I media russi hanno reso noto che questa mattina, 30 maggio, Mosca è stata attaccata da droni kamikaze: colpiti due edifici. L'Alto ...