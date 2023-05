Pil | Meloni a sindacati | ' nel Def prudenti ma puntiamo a migliorare previsioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'economia italiana sta dando segnali incoraggianti in questa fase, le recentidella Commissione europea hanno rivisto al rialzo il Pil Italiano, prevedendo per l'anno in corso una crescita dell'1,2%, superiore alla media dei Paesi euro. Non accadeva da qualche anno. Nel Def il Governo ha scelto di avere un approccio più prudente, ma abbiamo come obiettivo quello di confermare oqueste". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giorgiaalle parti sociali riunite a Palazzo Chigi.