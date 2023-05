Peter Greenaway presidente di Giuria alla quarta edizione del Matera Film Festival

(Di martedì 30 maggio 2023) E’ILDILUNGOMETRAGGI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DELAPERTE LE ISCRIZIONI AL CONCORSO FINO AL 12 LUGLIO Ladella festa internazionale del cinema disi terrà nella “Città dei sassi” dal 30 settembre al 7 ottobre 2023. Sarà il regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore britannicoa presiedere lache assegnerà la Balena d’Oro come Migliordel. Artista visuale, regista, pittore, scrittore ...

Neville protagonista dei "Misteri del giardino di Compton House" (1982), film cult del cineasta inglese, viene invitato dai proprietari delle antiche e blasonate case di famiglia per ...Sarà il regista, sceneggiatore, pittore e scrittore britannicoa presiedere la Giuria che assegnerà la Balena d'Oro come Miglior Film alla quarta edizione del Matera Film Festival 2023 . Artista visuale, regista, pittore, scrittore e altro ancora. ...Sarà il regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore britannicoa presiedere la Giuria che assegnerà la Balena d'Oro come Miglior Film alla quarta edizione del Matera Film Festival . Artista visuale, regista, pittore, scrittore e altro ancora. ...

Matera Film Festival, Peter Greenaway guida la Giuria della Balena ... Ciak Magazine

Sarà il regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore britannico Peter Greenaway a presiedere la Giuria che assegnerà la Balena d’Oro come Miglior Film alla quarta edizione del Matera Film ...Matera Film Festival, Peter Greenaway presidente della Giuria. Il regista e artista visuale britannico consegnerà la quarta Balena d’Oro ...