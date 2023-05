Peter Gomez | chi è il direttore del Fatto Quotidiano e qual è la sua tendenza politica?

La vicenda parte da 'La confessione' di, che le chiede di esporsi sull'attuale governo, Arisa risponde sostenendo di essere contenta di vedere una donna in quella posizione, che la Meloni ...Arisa, dopo le parole di apprezzamento espresse in un'intervista a La confessione di, la trasmissione sul Nove nei confronti della premier Giorgia Meloni, con un post pubblicato sui suoi account social, ha detto di continuare a ricevere "insulti pesantissimi" e, ...Arisa non sarà più la madrina del Pride 2023: "Ho ricevuto insulti molto gravi" Durante un'intervista cona La Confessione , Arisa ha dichiarato che apprezza Meloni e che per quanto ...

Arisa e la confessione su Giorgia Meloni, scoppia la polemica Quotidiano di Sicilia

Peter Gomez è il giornalista nonchè direttore del Fatto Quotidiano, spesso impegnato in inchieste di enorme rilevanza.Non si placano le polemiche nei confronti di Arisa. Dopo le parole di apprezzamento nei confronti della premier Giorgia Meloni, la cantante ha annunciato con un post sui suoi canali social di non vole ...