“Perderà sempre” Schlein | la mazzata di Corona | com' è ridotta la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di martedì 30 maggio di Cartabianca, su Rai3, con il solito dialogo con Mauro. Impossibile non partire dalle elezioni comunali, con il centrodestra che ha vinto praticamente dappertutto e il centroche invece è stato bocciato nettamente, anche perché si è presentato quasidiviso. “Abbiamo perso e perderemo”, ha esordito lo scrittore montanaro. “La gente - ha aggiunto - è stufa di essere presa in giro dall'intellighenzia di. Adesso vedremo se riusciranno a fare quello che hanno promesso, il problema è che gli altri non lo hanno fatto e la gente ha detto ‘provo a votare di là'. Anche qui da me fior di comunisti hanno votato di là quest'anno perché sono stanchi di balle e di zuffe. Io spesso ho dei dubbi su questa ...